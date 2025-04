Carlos III e Camilla encontram-se a fazer uma visita oficial a Itália. Hoje, 9 de abril, é uma data particularmente importante para o casal de soberanos uma vez que este completam 20 anos desde que disseram o 'sim'.

A noite dos dois será passada no Palácio do Quirinal, em Roma, no qual decorrerá um banquete.

Para a ocasião, a monarca elegeu um vestido com padrão azul de Fiona Clare, uma das suas designers de eleição.

As joias também não passaram despercebidas. O colar de diamantes, com apontamentos de cor turquesa, pertencia à mãe, Rosalind Shand.

