Depois de terem revelado que a visita ao Papa Francisco tinha sido adiada por causa do estado de saúde do Santo Padre, o rei Carlos III e Camilla estiveram no Vaticano.

Sabe-se que o casal real fez uma visita privada e surpresa ao Papa, na tarde de quarta-feira, durante a visita de estado de quatro dias a Itália. O Santo Padre, recorde-se, está a recuperar de uma grave pneumonia.

Num comunicado, cita o The Guardian, o Vaticano revelou que o Papa expressou os melhores votos a Carlos e Camilla pelo 20.º aniversário de casamento, que celebraram na quarta-feira, enquanto desejaram a sua "rápida recuperação".

Já o Palácio de Buckingham partilhou que Carlos III e Camilla "estavam felizes por o Papa estar bem o suficiente para recebê-los - e por terem tido a oportunidade de partilhar os seus melhores desejos pessoalmente".

