A visita do rei Carlos III e da rainha Camilla à Santa Sé em Itália "está sujeita à evolução do estado de saúde do Papa Francisco", informou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

O soberano britânico terá escrito uma carta ao líder da Igreja Católica, depois deste ter sido internado em fevereiro. Ao longo do último mês, o Papa tem vindo a ser tratado a uma pneumonia.

Tendo isto em conta, uma fonte do palácio revelou que os membros séniores têm "esperança" e têm vindo a "rezar" de maneira a que a saúde do Papa melhore e a visita de Estado aconteça.

Note-se que Carlos e Camilla celebrarão o seu 20.º aniversário de casamento a 9 de abril, durante a viagem que passará pelo Vaticano, Roma e Ravenna, entre os dias 7 e 10.

"Na terça-feira, dia 8, e dependendo da saúde do Papa Francisco, Suas Majestades visitarão a Santa Sé para se reunir com o Papa Francisco na celebração do Jubileu de 2025, realizado tradicionalmente a cada 25 anos.

O Jubileu é um ano especial para a Igreja Católica, um ano de reconciliação, oração e caminhada juntos enquanto peregrinos da esperança, que é o tema do Jubileu.

O rei e a rainha terão uma audiência com o Papa Francisco e Suas Majestades também participarão de um culto na Capela Sistina focado no tema do cuidado com a criação, refletindo o compromisso de longa data do Papa Francisco e de Sua Majestade com a natureza", referiu o porta-voz acima citado.