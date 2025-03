Os reis de Inglaterra, Carlos e Camilla, adiaram a sua visita à Cidade do Vaticano depois dos médicos alertarem que o Papa precisava de descansar após o diagnóstico da sua pneumonia.

Segundo a BBC, a visita ao Vaticano foi adiada por "acordo mútuo", de acordo com um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham esta terça-feira, 25 de março.

A visita de Estado mais ampla à Itália continuará em abril com algumas alterações no programa que estava planeado.

"Suas Majestades enviam ao Papa os melhores votos de convalescença e esperam visitá-lo na Santa Sé, assim que ele estiver recuperado", declarou o Palácio.

Esta viagem dos reis britânicos foi anunciada como uma "visita histórica" ​​durante o ano do Jubileu Papal. Foi planeada para apoiar as relações entre o Reino Unido e a Itália, refletindo "valores, história e cultura" partilhados pelos dois países.

Espera-se que o rei se encontre com o presidente e o primeiro-ministro do país e se torne o primeiro monarca do Reino Unido a discursar em ambas as casas do parlamento italiano.

O Papa Francisco, de 88 anos, recebeu alta recentemente do hospital em Roma após ser internado com dificuldades respiratórias em fevereiro.