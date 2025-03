É já no dia 9 de abril que o rei Carlos III e e a rainha Camilla celebram 20 anos de casados. No entanto, devido a um compromisso real, a data deverá ser assinalada de forma diferente.

A verdade é que a visita de Estado dos reis britânicos a Itália irá coincidir com o seu aniversário de casamento.

Carlos e Camilla irão estar no país de 7 a 10 de abril, viagem que incluirá duas visitas de Estado a Roma e a Ravenna, sendo também expectável uma ida até à cidade do Vaticano, já que o plano inclui um encontro com o Papa Francisco.

Normalmente, o casal comemora o seu aniversário de casamento em privado. No ano passado, por exemplo, rumaram até Birkhall, na propriedade de Balmoral, na Escócia.

Leia Também: Palácio faz atualização sobre visita de Carlos III e Camilla ao Papa