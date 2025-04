A casa real britânica fez questão de assinalar uma importante data para os reis de Inglaterra, o 20.º aniversário de casamento.

Na página oficial de Instagram foi publicado um vídeo com vários momentos do casal. Por entre fotos e vídeos é possível ver a felicidade que une os monarcas nestes vinte anos de relação oficial.

A música escolhida para esta partilha também é bem romântica: 'How sweet is to be love by you', de James Taylor.

Leia Também: De amantes ao altar: Carlos e Camilla celebram 20 anos de casados

Leia Também: Casa Real espanhola emite comunicado sobre futuro da infanta Sofía