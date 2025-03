A lista de regras e regulamentos para se casar com alguém da família real é longa, mas esta sexta-feira, 28 de março, destacamos alguns pontos interessantes do acordo pré-nupcial dos reis Carlos III e Camilla.

As informações vêm do antigo jardineiro real de Highgrove, Jack Stooks, que deu uma entrevista ao JeffBet, de acordo com o GB News.

"Antes de Carlos e Camilla se casarem, concordaram que ela manteria a sua casa", começou por revelar. "O espaço separado era importante para ambos e para as suas famílias".

De notar que Carlos III possui a Highgrove House, em Gloucestershire, e Camilla a Ray Mill House, em Wiltshire.

A realeza britânica usa as suas casas para diferentes prioridades. Jack Stooks rematou ainda: "O rei Carlos gosta de ficar sozinho e tem uma ética de trabalho muito forte. Ele é conhecido por trabalhar na sua mesa até altas horas da madrugada".

Enquanto isso, para a rainha Camilla, a Ray Mill House é um santuário com muitas memórias de família, porque ela adquiriu essa propriedade em Wiltshire quando o seu primeiro casamento acabou.

O antigo jardineiro acredita que essa independência leva ao sucesso do casamento. "Eles são pessoas independentes e não se importam com o tempo separados. O facto de não viverem no bolso um do outro é uma das muitas razões pelas quais o casamento deles funciona".

