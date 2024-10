Já é do conhecimento público que o Rei Carlos III adora passear ao ar livre. Desde defender a sustentabilidade a pintar paisagens pitorescas ou criar jardins premiados, o monarca tem um fascínio de longa data pela natureza.

E há um hobby ao ar livre particularmente doce que Charles adora… a apicultura!

A residência particular de Charles, Highgrove House, é o lar de um prado caleidoscópico de flores silvestres repleto de 120 espécies de plantas diferentes e 30 colmeias.

As abelhas produzem um 'Royal Garden Honey' ('Mel do Jardim Real, em tradução livre), que pode ser comprado através do site 'Highgrove Gardens'.

O Rei também tem colmeias preciosas na Clarence House e no Palácio de Buckingham. De acordo com o The Independent, cada colmeia contém cerca de 20.000 abelhas.

E ele não está sozinho... Aparentemente, a Princesa de Gales, Kate Middleton, a Rainha Camilla e o irmão de Kate, James Middleton, também foram enfeitiçados pelo burburinho da apicultura, partilhando assim, com o Rei, este hobby 'pouco convencional'.

