Tom Parker Bowles, filho da rainha Camilla, fez uma atualização do estado de saúde do rei Carlos III, que continua a fazer tratamentos contra o cancro.

O crítico gastronónimo abordou o assunto na promoção do seu novo livro, 'Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III'.

Conforme notou o Express, Parker Bowles disse que para os médicos o "tratamento estava a ir bem".

Recorde-se que Carlos III revelou o seu diagnóstico de cancro em fevereiro de 2024, fazendo mais tarde o seu regresso aos deveres oficiais.

Também a nora do monarca, Kate Middleton, está a batalhar contra a mesma doença.

Leia Também: A história do verdadeiro nome de Príncipe Harry