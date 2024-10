Tom Parker Bowles, filho da rainha Camilla, lançou um novo livro - 'Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III' no qual fala sobre o papel da gastronomia no seio da família real britânica.

Em entrevista ao The Times, Parker Bowles desmentiu os rumores que sempre existiram em relação à mãe, neste caso, ao facto desta fumar e consumir álcool.

"Se alguém conhecer a minha mãe, sempre [dirá isto]… Quer dizer, eu como filho diria, mas adoro jantar com ela", referiu.

"Costumo passear com ela pela Escócia. Claro que sempre teremos as nossas diferenças de opiniões. Seria muito estranho se concordássemos em tudo. Certamente já a irritei em algumas ocasiões", descreve.

"Sabia que ela tem a reputação de beber gin e de fumar?", questionou ainda. "Ela nunca bebeu um copo de gin na vida dela. E não fuma", sublinha.

Tom garante que os rumores são falsos e que nunca viu a mãe embriagada na vida, muito pelo contrário.

Leia Também: Filho da rainha Camilla fala sobre estado de saúde do rei Carlos III