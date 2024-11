Tom Parker Bowles, filho da rainha Camilla, nunca passou o Natal com a família real britânica em Sandrigham, contudo, essa é uma realidade que poderá mudar este ano.

Numa entrevista à Saga, Parker Bowles explicou: "Estão sempre a perguntar-me como é que é o Natal na realeza, mas na realidade nunca passei lá um".

"Falei com a minha mãe sobre isso e pelo que percebi é bastante tradicional: um peru de tamanho decente de Norfolk com todos os acompanhamentos, tortas e pudim de Natal", acrescentou.

Parker Bowles revelou que desde que se divorciou há oito anos, que tem passado o Natal com a ex-mulher, uma vez que os dois continuaram a dar-se bem.

"Este ano, pela primeira vez, não tenho a certeza de onde será. Poderá ser com a minha mãe e com o rei, ou poderei estar a preparar vegetais antes de beber um copo no meu pub local", notou.

