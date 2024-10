Como já é tradição, o rei Carlos III e a rainha Camilla deverão receber os membros da família real para celebrarem o Natal em Norfolk. Mas há um membro da família que ainda não recebeu o cobiçado convite para jantar na Sandringham House: o filho de Camilla, Tom Parker Bowles.

Embora tenha sido amplamente divulgado que Camilla convidou os dois filhos, assim como os netos, para um almoço de Natal no ano passado, Tom confirmou que este ano não foi o caso.

O crítico gastronómico e escritor de 49 anos esclareceu à revista People: "Estamos envolvidos, mas não fazemos parte da família real. Sempre deixei isso claro. Acho todos incrivelmente amigáveis ​​e conheço-os há muito tempo".

Tom Parker Bowles, que é fruto da primeira relação de Camilla com Andrew Parker Bowles, acrescentou ainda à mesma fonte: "Isso não quer dizer que eu e as crianças estejamos sempre em palácios. Tenho o meu próprio emprego e as crianças têm a sua escola. Ainda não fui celebrar o Natal com eles por vários motivos".

Embora Tom e a sua irmã, Laura Lopes, ainda não tenham comemorado esta data especial com o rei Carlos III e com o príncipe William, ele revelou que Camilla costuma passar algum tempo com eles, e até com o seu ex-marido, durante a época festiva.

"A minha mãe e o meu pai são grandes amigos e às vezes estamos todos juntos no dia 27 de dezembro", esclareceu o filho da rainha.

