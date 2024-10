O rei Carlos III e a rainha Camilla estão a passar algum tempo de qualidade em Bangalore, na Índia, presumidamente um dos seus lugares favoritos do mundo.

Carlos III, atualmente com 75 anos, tem lutado contra o cancro, encontrando-se em tratamentos.

De acordo com o New India Express, os monarcas terminaram a sua viagem de nove dias pela Austrália e remaram até à Índia, esta quarta-feira, 30 de outubro.

O casal ficou no Soukya International Holistic Health Centre (SIHHC) e, de acordo com a mesma fonte, começou o dia com uma sessão matinal de ioga. "Eles tomaram o pequeno almoço e seguiram para um tratamento de rejuvenescimento", acrescentou o meio de comunicação.

Mais tarde, o resort ofereceu uma 'segunda rodada de terapias', antes do dia terminar, com uma sessão de meditação antes do jantar. O rei Carlos e Camilla também terão feito longas caminhadas pelo resort para ver uma fazenda orgânica e um estábulo de gado.

Segundo a revista People, esta visita não estava relacionada com os problemas de saúde do rei, mas pôde proporcionar um período de descanso, enquanto o mesmo continua os seus tratamentos.

Esta é a primeira viagem de Carlos III à Índia — que faz parte da Comunidade de nações ligadas ao Reino Unido — desde que foi coroado rei em maio de 2023.

Leia Também: Castelo onde morreu a rainha Isabel II vai 'abrir portas' a matrimónios