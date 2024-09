O príncipe Harry completou 40 anos no dia 14 de setembro e celebrou o aniversário com a mulher, Meghan Markle, no Torneio de Ténis George Zajfen, um evento solidário de angariação de fundos para a Alliance for Children's Rights.

Mas sabia que, há 40 anos, quando o príncipe nasceu, o nome escolhido, e que conta na sua certidão de nascimento, não foi Harry?

O seu verdadeiro nome é Henry Charles Albert David. Para seguir a tradição, os pais, Carlos e Diana, escolheram um nome que se encontrava na família por várias gerações.

Henry foi o escolhido, mas só era utilizado pelo casal quando este queria reprimir o filho. Atualmente, esse nome também é apenas utilizado em ocasiões formais.

Foi a princesa Diana que escolheu Harry como nome informal, e ao qual tem respondido durante a vida, enquanto o príncipe Carlos, agora rei, gostava de Albert.