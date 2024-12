Numa fotografia publicada no Instagram, a mulher do príncipe Harry aparece com os amigos Kelly McKee Zajfen e Markus Anderson no evento da amiga Samantha Stone.

Meghan Markle vestiu-se a rigor para o baby shower da amiga Samantha Stone. A mulher do príncipe Harry foi vista numa fotografia que foi publicada no Instagram, onde aparece vestida de cor de rosa, junto dos também amigos Kelly McKee Zajfen e Markus Anderson. A fotografia foi publicada na página de Kelly McKee Zajfen – co-fundadora da Alliance of Moms. Para a ocasião, Meghan Markle escolheu um vestido midi de linho rosa claro, como pode ver na publicação abaixo. De recordar que Meghan é mãe de duas crianças, o príncipe Archie, de cinco anos, e a princesa Lilibet, de três, fruto do casamento com o príncipe Harry.