No dia 27 de março, quinta-feira, o rei Carlos esteve no hospital para "um curto período de observação", após sentir efeitos secundários do seu tratamento contra o cancro. Porém, a sua mulher, a rainha Camilla, não o acompanhou.

O facto é que a rainha tinha um compromisso já marcado. Camilla visitou os bastidores do thriller policial 'Trigger Point', da ITV, em Londres.

Ela foi vista atrás das câmeras e à conversa com a atriz principal, Vicky McClure, que mostrou a Camilla a vestimenta antibombas que usa no programa ao interpretar uma ex-agente militar de desarmamento de bombas.

'Trigger Point' estreou a sua primeira temporada em janeiro de 2022 e, mais tarde, foi adquirida pela Peacock para distribuição nos EUA.

A filmar a terceira temporada, o elenco e a equipa deram a Camilla uma visita completa aos bastidores do drama. A rainha assistiu a uma cena ser coordenada pelo supervisor de efeitos visuais, Mark Robinson, ao lado do produtor executivo, Jed Mercurio, e também conseguiu usar a claquete.

Camilla também posou para fotografias com um grande grupo de funcionários da ITV em comemoração ao 70º. aniversário da rede.

Como consequência do seu internamento, o rei Carlos cancelou todos os seus compromissos em Birmingham, por recomendação médica, de forma a priorizar a sua recuperação.

Depois de passar a noite na sua residência em Londres, Clarence House, o rei foi fotografado pela primeira vez após a sua hospitalização.