O rei Carlos gastou cerca de 4 milhões de euros numa nova propriedade perto da casa particular da rainha Camilla, em Wiltshire.

De acordo com o The Mail on Sunday, o monarca comprou uma propriedade, perto do rio Avon, chamada The Old Mill.

A residência surgiu aquando da Conquista Normanda de Inglaterra e, segundo relatos, está "situada na posição mais idílica com vistas de tirar o fôlego do rio Avon e com uma paisagem circundante".

Acredita-se que o rei terá comprado a propriedade, que partilha uma rua privada com a Ray Mill House, recorrendo a fundos privados. Uma fonte revelou ainda que Carlos III terá recebido uma proposta para vender The Old Mill e transformá-lo num local para casamentos, o que lhe causou "grande ansiedade". Por esta razão, adiantou-se, e comprou a residência.

A rainha Camilla comprou a Ray Mill House em 1995 depois de se divorciar de Andrew Parker Bowles. Camilla fez dela a sua residência principal entre 1996 e 2003, e agora usa a propriedade como retiro rural. É um refúgio idílico com piscina ao ar livre, estábulos e jardins amplos.

