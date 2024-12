Acaba de chegar às lojas uma das colaborações de moda mais antecipadas da temporada outono/inverno 2024/25: a coleção cápsula de festa desenha por Kate Moss para a Zara.

Para aquela que é a sua primeira linha de roupa para a marca de fast-fashion, a supermodelo britânica procurou inspiração naquelas que são as suas peças favoritas que primam pela intemporalidade e pelo seu toque contemporâneo mas que facilmente se adaptam a esta época festiva.

"Fiel ao seu tema e às suas eternas paixões, a coleção oscila entre o disco e o rock'n'roll. Cita os anos 70 de Charlotte Rambing e Lauren Hutton, Studio 54 e Led Zeppelin como inspirações", refere a marca em comunicado sobre esta parceria com a principal marca do grupo Inditex e que contou com a colaboração da sua estilista Katy England.

Com preços a partir dos 15,95€, esta coleção cápsula - que permite criar looks que facilmente transitam para a noite - é composta por peças como trench coats, blazers, jeans, calças de alfaiataria, tops, camisas, macacões e vestidos.

O preto é a cor domimante deste lançamento de inverno, onde os estampados animais convivem com o veludo, a seda e os tecidos metalizados. Para além do vestuário, também poderá completar os seus looks com várias propostas de calçado - como é o caso de sandálias de salto alto, botas e sabrinas - , malas e acessórios.

A coleção cápsula Kate Moss x Zara já está disponível em lojas selecionadas de todo o mundo e online.

Clique na galeria e descubra toda a coleção.