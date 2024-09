Lupita Nyong'o está a abraçar a sua identidade e revelou que sempre teve uma "relação complicada com a forma" como fala.

No primeiro episódio do seu novo podcast, 'Mind Your Own', a atriz que nasceu no México, foi criada no Quénia e viveu duas décadas nos Estados Unidos, falou sobre o seu sotaque.

"Fiz um pacto comigo mesma de que ia aprender a soar norte-americana, de forma a garantir uma carreira na representação", falou, referindo-se à época em que estudou na Yale School of Drama.

"Isto porque, obviamente, não conhecia muitas pessoas nos filmes e na televisão com sotaque queniano. Não havia mercado para isso."

A atriz teve múltiplas aulas de voz e, um dia, uma diretora de casting ficou surpreendia por saber a sua origem.

"'Meu Deus, não tens sotaque', disse ela. E eu fiquei, por um lado, tão eufórica e, por outro, tão destruída."

Em 2014, antes de começar a tournée de imprensa da promoção do filme '12 Anos Escravo', Nyong'o ligou à sua agente e avisou-a: "Decidi que, a partir de amanhã, vou regressar ao meu sotaque original. Quero enviar a mensagem de que ser africana é suficiente", relembra no podcast, afirmando que nunca a tinham ouvido falar com sotaque do Quénia.

'Mind Your Own' é "sobre histórias pessoais, íntimas, individuais e peculiares que dão protagonismo a quem nós somos enquanto africanos hoje em dia", revelou a atriz na sua conta de Instagram, no dia 5 de setembro, quando partilhou o trailer do podcast.

