Com vista para o mar, o menu executivo do ÀCosta by Olivier Lisboa tem o valor de 29€ e inclui couvert, prato principal, uma bebida e café, com uma seleção variada de pratos de peixe e carne.

O couvert é composto por pasta de atum e manteiga dos Açores com sal. Entre as inúmeras opções de prato principal destacam-se o bacalhau assado com grelos, cebola, pimentos e batata nova, o arroz de tamboril e gambas, servido com salada verde fresca, filetes de peixe galo frito, com arroz de tomate e molho tártaro, a açorda de camarão e o novo strogonoff de lulas, com natas e arroz branco. Nos pratos de carne, a escolha recai na carne de porco à alentejana, no bife tártaro, preparado com lombo de novilho, tostas e batata frita, ou na presa de porco preto, servida com compota de manga e arroz branco.

Mas as novidades não se resumem a este restaurante. Outros espaços do Grupo Olivier apresentam também os seus menus executivos, adaptados a diferentes estilos e paladares.

"Os menus executivos são uma parte essencial da nossa oferta, pois proporcionam uma solução prática, económica e rápida para muitos dos nossos clientes, especialmente aqueles que trabalham no centro de Lisboa e Porto”, refere Joel Pires, diretor comercial e de Marketing do Grupo Olivier, em comunicado. “Estes menus foram pensados para se adaptar ao ritmo de quem tem uma agenda apertada, sem abrir mão da qualidade e do prazer de uma boa refeição”, conclui.

XXL by Olivier – 18€

No XXL by Olivier, a proposta de almoço executivo inclui uma refeição completa por 18€, composta por couvert, prato principal, água e café, podendo optar pelo bife raspado com molho Olivier, batata frita e ovo estrelado, bife tártaro com batata frita ou a açorda de camarão. Para além desta proposta, o XXL by Olivier conta ainda com outro menu especial de almoço. Por 25€, sexta-feira e sábado, todos os clientes apreciar o típico cozido à portuguesa. Já ao domingo o protagonismo é dado à feijoada à brasileira.

Yakuza by Olivier | Lisboa e Porto – 25€

Para os amantes da gastronomia japonesa, o Yakuza by Olivier oferece um menu executivo de 25€, que inclui opções de entrada - sopa miso ou gyoza de frango ou vegetais, prato principal - yaki udon (com lulas, vaca ou vegetais), niwatori miso (franguinho marinado em miso), chirashi do dia, prego de atum com salada de abacate ou uma seleção de sushi e sashimi do chef (15 peças), bebida e café.

K.O.B by Olivier | Lisboa e Porto – 18€

No KOB by Olivier, o foco está na carne premium, que oferece um menu executivo por 18€, de segunda a sexta-feira, com cinco opções: bife k.o.b (acém redondo), o bife da vazia (sirloin steak), a picanha, a costela black angus assada a baixa temperatura ou os secretos de porco preto. Para a sobremesa, as opções incluem fruta da época ou gelado (baunilha, chocolate gianduja, côco).

Guilty by Olivier – Parque das Nações – 16€

Os fãs deste ambiente descontraído podem desfrutar de um menu executivo por 16€, que inclui uma entrada ou sobremesa e, como prato principal. As opções apresentadas são salada (caprese de burrata, césar com frango, chèvre chaud), massa ( ravishing pomodoro, guilty mac & cheese), hambúrguer ( olivier, hillbilly, double cheese) ou pizza. Bebida e café estão incluídos.