"Obrigado a todos os que partilharam os alertas sobre o desaparecimento do Filipe e contribuíram com informações. Infelizmente, hoje tivemos a confirmação de que o desfecho não foi ao encontro da nossa fé e esperança", começa por escrever Hugo Mendes.

"Os meus sentimentos estão com a família e amigos, pela saudade que agora ocupará os nossos corações": estas foram as palavras que Hugo Mendes, comentador do 'Passadeira Vermelha', deixou na sua página de Instagram, a propósito da morte de Rúben Filipe Salgado, de quem era amigo.

Recorde-se que o corpo do funcionário da Câmara Municipal de Oeiras foi encontrado na praia da Fonte da Telha, na Costa da Caparica, Setúbal, no passado dia 5 de julho.

Mensagem deixada por Hugo Mendes na sua página de Instagram© Instagram/Hugo Mendes

O amigo de Hugo Mendes, de 32 anos, encontrava-se desaparecido desde o dia 29 de junho (domingo). O comunicador foi uma das pessoas que procurou ajudar nas buscas, tendo feito o alerta do desaparecimento no programa da SIC Caras. Contudo, dias depois, o pior veio mesmo a confirmar-se.

As cerimónias fúnebres, conforme partilhado por Hugo Mendes, começam esta sexta-feira, dia 11 de julho, com o velório a realizar-se pelas 18h no Centro Funerário de Cascais (Crematório de Alcabideche). Já o funeral está marcado para amanhã, dia 13 de julho, pelas 15h no mesmo local.

Informações sobre as cerimónias fúnebres de Rúben Filipe, que acontecem esta sexta-feira, dia 11, e amanhã, dia 12© Instagram/Hugo Mendes

"Serás para sempre um sorriso bonito e muito especial", realçou ainda Hugo Mendes numa homenagem que fez ao amigo na rede social na qual partilhou uma fotografia de ambos.

Mensagem deixada por Hugo Mendes no Instagram, em homenagem ao amigo© Instagram/Hugo Mendes

"Tudo o que possa dizer ou escrever é pouco, neste momento. Olhei para o céu e disse-te o que espero que tenhas escutado. Serás sempre um sorriso bonito que estará nas nossas vidas, de uma forma especial. Obrigada por todos os sorrisos que trocámos. Por todos os momentos bonitos e sentidos. Por todas as palavras. Todos os gestos. Tudo isso viverá em mim. Um beijo grande, Filipe".

Mensagem deixada por Hugo Mendes no Instagram, em homenagem ao amigo© Instagram/Hugo Mendes

Afinal, Ruben Filipe não deixou carta de despedida

O Fama ao Minuto conseguiu apurar novas informações sobre as circunstâncias em que o desaparecimento aconteceu.

Ao contrário do que chegou a ser noticiado, Ruben Filipe não deixou uma carta de despedida à família, o que dá força à teoria de afogamento acidental. Sabe-se igualmente que os pertences foram encontrado no areal e entregues às autoridades. Os exames de AND acabaram por confirmar que o corpo era, de facto, de Rúben Filipe Salgado.

O caso foi comunicado ao Ministério Público.