Na rubrica 'Tertúlia da Manhã' do programa da SIC, 'Alô Portugal', foi discutida a suposta namorada de João Palhinha, Sarah. Ao que parece, a funcionária do Bayern de Munique, onde joga o craque português, é agora patrocinada pela mesma marca que investe no atleta, informação avançada pela imprensa.

Os comentadores Hugo Mendes, Mónica Sintra e Filipa Torrinha Nunes nem sempre estiveram de acordo a debater este assunto.

Hugo Mendes revelou que sabe, com toda a certeza, que os dois "não namoram. Podem ter alguma cumplicidade por estarem no mesmo clube mas tenho uma fonte que me garante mesmo que são amigos."

Filipa Torrinha Nunes parece não ter concordado com o colega já que referiu: "Há imensas fontes que dizem isso", ao que Hugo retorquiu: "Não podes estar a querer descredibilizar a minha fonte".

Mais à frente, o comentador garantiu mesmo: "Se esta notícia é altamente plantada, encomendada e dá jeito a alguém que não o João Palhinha, é!", concluiu Hugo Mendes.



© Instagram - SIC

