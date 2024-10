Patrícia Palhares e João Palhinha, que se encontram em processo de divórcio, têm esta quinta-feira, 24 de outubro, motivos para celebrar. O primeiro filho em comum entre o agora ex-casal, João Maria, completa dois anos de vida.

A modelo e influenciadora digital, que se tem mantido resguardada e longe das redes sociais devido à polémica relacionada com a separação, usou as redes sociais para reagir ao aniversário do filho.

"Há dois anos Deus presenteou-me com um filho. Uma bênção sem tamanho na minha vida, um amor que eu ainda desconhecia e nem sei explicar o tamanho que tem. És a minha luz! A minha motivação de todas as manhãs, o maior motivo de ser cada dia mais forte e determinada. Por ti eu faço tudo! O teu sorriso é o meu maior presente. Parabéns, amor da minha vida", declarou.

Às suas palavras, Patrícia juntou um conjunto de fotografias, disponíveis na galeria, nas quais surge junto do bebé.

Recorde-se que as últimas notícias dão conta de que a ex-mulher de João Palhinha está grávida do jogador de futebol e que os dois já recorreram ao tribunal para salvaguardar todos os pormenores sobre a separação, a guarda de João Maria e a pensão de alimentos.

