Patrícia Palhares, antiga companheira de João Palhinha, passou um Natal diferente este ano.

A influencer, que está grávida do segundo filho do futebolista, esteve na noite da Consoada sem o pequeno João Maria, que passou esse momento com o pai.

Através de uma foto partilhada nas redes sociais, o jogador do Bayern Munique aparece com a família e o menino ao colo.

Recorde-se que Patrícia Palhares e João Palhinha divorciaram-se em outubro deste ano, depois de uma separação polémica com rumores de traição.



