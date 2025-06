João Palhinha mostrou o seu lado de pai 'babado' através de uma ternurenta partilha que fez com os seguidores do Instagram este sábado, 31 de maio.

O jogador de futebol publicou diversas imagens nas quais posa com os dois filhos - João Maria, de dois anos e meio, e o bebé Francisco Maria.

"A desfrutar do tempo em casa com muito amor", realçou na legenda.

Note-se que os dois filhos são fruto do anterior relacionamento de Palhinha com Patrícia Palhares. O casal anunciou a separação durante a segunda gravidez, dando origem a rumores de traição por parte do craque do Bayern de Munique.

