"Chegaste antes do previsto, na quietude da madrugada, como um sonho bom – mas no teu próprio ritmo, conforme a vontade do universo. Foi um turbilhão de emoções: dor, medo, alegria, ansiedade e, acima de tudo, muito amor." Foi desta forma que Patrícia Palhares começou por anunciar aos seguidores da sua página de Instagram o nascimento do filho, o segundo em comum com o jogador de futebol João Palhinha.

"A ti, meu filho, prometo estar sempre ao teu lado, sendo o teu porto seguro até ao momento em que possas voar sozinho", realçou, destacando várias imagens dos momentos após o parto.

Também Palhinha deu a novidade nas redes sociais: "Bem-vindo, meu querido filho Francisco Maria! A nossa vida ganhou mais uma nova luz de tamanha alegria e emoção. Amores da minha vida."

Vale notar que João Palhinha e Patrícia Palhares estão divorciados desde outubro de 2024. A polémica separação deu que falar depois de surgiram rumores de alegadas traições por parte do atleta, as quais foram negadas publicamente.

João e Patrícia são ainda pais de João Maria, de dois anos, partilhando a guarda do mesmo.