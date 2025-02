Apenas 15 dias depois de ser mãe pela segunda vez, Patrícia Palhares viu-se obrigada a internar o seu bebé recém-nascido.

Francisco Maria, fruto da ex-relação de Patrícia com o futebolista João Palhinha, teve de ser internado na neonatologia, após uma bronquiolite. A triste notícia foi avançada pela própria no Instagram que diz estar a viver "um dia de cada vez".

"Nunca estamos realmente preparadas para ouvir as palavras: 'tem de ser internado'. Nesse instante, o chão desaparece, o medo instala-se e sentimos a impotência de não poder trocar de lugar, de não poder fazer mais", escreveu na legenda que acompanha várias fotografias do bebé no hospital.

"O meu pequeno guerreiro, com apenas 15 dias de vida, teve de lutar contra uma bronquiolite que o levou à neonatologia. Os dias foram longos, feitos de esperas, exames constantes e um turbilhão de emoções. Vê-lo ali, tão frágil, ligado a monitores, dependente dos cuidados médicos, foi uma das provas mais difíceis da minha vida. Mas, no meio do medo e da incerteza, só nos resta estar presentes, segurar a sua mãozinha e enchê-lo de amor", prosseguiu.

Patrícia Palhares afirmou ainda que "foram dias de lágrimas, de esperança, de força que nem sabia que tinha".

"Hoje, olho para trás e vejo não apenas um bebé forte, mas uma mãe que renasceu. Porque a maternidade é isto: amor infinito, resiliência e fé no amanhã. A todas as mães que atravessam momentos difíceis com os seus bebés, saibam que não estão sozinhas. Cada dia é uma pequena vitória. Um dia de cada vez", concluiu.

João Palhinha, por seu turno, ainda não fez qualquer declaração acerca do sucedido.

Recorde-se que João Palhinha e Patrícia Palhares estão divorciados desde outubro de 2024. São ainda pais de João Maria, de dois anos, partilhando a guarda do mesmo.

Leia Também: "Ciúmes crónicos". Patrícia Palhares já não segue Palhinha no Instagram

Leia Também: Vídeo. Patrícia Palhares mostra momento ternurento dos filhos