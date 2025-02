Patrícia Palhares celebrou esta quinta-feira, 20 de fevereiro, mais um ano de vida e ao lado dos que mais ama.

Ao longo do dia, a influencer foi partilhando nas histórias quem lhe dava os parabéns e palavras de carinho.

Mais tarde, Palhares partilhou um carrossel com quatro fotografias suas ao lado dos filhos.

"Aos meus 28 anos ao lado dos meus maiores presentes, os meus filhos, que nunca nos falte saúde", escreveu na legenda.

Recorde-se que Patrícia Palhares foi mãe recentemente. Com apenas 15 dias, o pequeno Francisco Maria foi internado no hospital com um quadro de bronquiolite.

As crianças, João Maria e Francisco Maria, são fruto do relacionamento terminado de Patrícia com o jogador João Palhinha. O final da relação esteve envolto em polémica depois de surgirem rumores de alegadas traições por parte do atleta.

