O pequeno Francisco Maria, filho de Patrícia Palhares e João Palhinha, está internado no hospital devido a uma bronquiolite.

A mãe do menino partilhou a notícia na sua página de Instagram, acompanhada de várias imagens do bebé no hospital.

O tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha' da passada terça-feira, e gerou opiniões polémicas.

"Temos que pensar duas vezes antes de publicarmos este tipo de coisas [...] temos aqui uma pessoa que está a expor o seu filho muito pequenino [...] deve ser protegida a privacidade", referiu Filipa Torrinha Nunes.

"Eu vou mais longe", começa por dizer Joana Latino.

"É uma exposição inadequada de alguém com 15 dias. Se o teu filho te está a causar tamanha preocupação internado numa unidade de saúde de cuidados intensivos neonatal, com 15 dias de existência, aquilo de que tu te lembras é de fotografar tudo e mais alguma coisa para depois pôr numa rede social? A mim faz-me mesmo muita confusão [...] o mundo está perdido", referiu a jornalista e comentadora do formato da SIC Caras.

