Patrícia Palhares e João Palhinha vivem dias muito complicados já que o filho mais novo, o pequeno Francisco Maria, está internado no hospital com uma quadro de bronquiolite.

A influencer partilhou a notícia nas redes sociais, o que levou a que fosse inundada de mensagens de apoio. Através das stories do Instagram, Patrícia fez questão de agradecer.

"Obrigada do fundo do coração. Não tenho palavras para descrever o quanto cada uma das mensagens que recebi me tocou. Saber que tantas mães passaram por momentos semelhantes e que, de alguma forma, conseguimos encontrar força umas nas outras é reconfortante".

"Obrigada por cada palavra de apoio, por partilharem as vossas histórias, por essa corrente de empatia e amor. Nos dias difíceis, é essa união que nos da forças para continuar", escreveu Patrícia Palhares.



© Instagram - Patrícia Palhares

Leia Também: Joana Latino contra "exposição inadequada" de bebé de João Palhinha