"Patrícia Palhares vive um momento especial após o nascimento do segundo filho, Francisco Maria. Porém, não parece que esse seja motivo suficiente para tentar uma aproximação com o ex-marido, João Palhinha", começou por explicar Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama'.

"No final da semana passada, Patrícia tomou a decisão de deixar de seguir o ex-marido nas redes sociais", revelou o apresentador.

Entretanto, Adriano Silva Martins afirmou que, no dia 14 de janeiro, o ex-casal ainda se seguia mutuamente.

"Hoje, dia 10 de fevereiro (segunda-feira), Patrícia Palhares já não segue João Palhinha", rematou, acrescentando que o futebolista não deixou de seguir a ex-mulher.

Com base nisto, Adriano Silva Martins explicou aos comentadores presentes que "está a ser muito difícil" para Patrícia Palhares.

"Está a ser muito difícil digerir uma série de situações derivadas também do seu divórcio e a mim o que me dizem, alegadamente, é que a Patrícia teve vários momentos de ciúmes crónicos. Há quem diga que fruto da sua imaginação e que esse possa ser o derradeiro motivo do divórcio deste casal. Ciúmes crónicos de pessoas que se calhar nem existiam, mas que a Patrícia acreditava que sim", explicou o apresentador.

Recorde-se que Patrícia e Palhinha deram as boas vindas a Francisco Maria, o segundo filho do ex-casal, no dia 30 de janeiro.

