João Palhinha é um pai 'babado'. O internacional português partilhou uma galeria de imagens na companhia de João Maria, o seu filho mais velho, de dois anos.

Nas fotos, o futebolista mostra-se a brincar com a criança em vários locais por Munique, a cidade onde vive já que joga no clube alemão Bayern Munique.

Nas imagens é ainda possível ver os pais do jogador com a criança. Recorde-se que João Palhinha é também pai de Francisco Maria que nasceu no início deste ano. O jogador está divorciado de Patrícia Palhares desde outubro de 2024.

