Sara Avelar comentou esta sexta-feira, 21 de março, no programa 'Casa Feliz', da SIC, os últimos acontecimentos a respeito da polémica que envolve João Palhinha e a pensão de alimentos que o jogador de futebol paga aos filhos.

Sara, Zulmira Ferreira e Luís Henrique, que fazem parte do painel de comentadores do programa matutino da SIC, mostraram-se chocados com as alegadas declarações de Palhinha em tribunal.

"Acho que foi um escândalo em tribunal porque ele disse que o bebé não come, nem bebe", contou Sara Avelar, dando conta de que o futebolista terá referido em tribunal que apenas pretendia pagar 250 euros de pensão de alimentos referente ao filho mais novo - Francisco Maria, que nasceu em fevereiro deste ano.

Segundo os comentadores, apesar da celeuma inicial, Palhinha acabou por aceitar pagar 600 euros por cada um dos filhos - o que perfaz um total de 1200 euros.

Recorde-se que João Palhinha e Patrícia Palhares têm dois filhos em comum, além do bebé Francisco Maria, são pais de João Maria (de dois anos). O ex-casal separou-se ainda antes do nascimento do segundo filho.

