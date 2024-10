João Palhinha e Patrícia Palhares continuam a ser um dos assuntos do momento. O agora ex-casal terá recentemente chegado a tribunal para formalizar a separação e a guarda do filho de ambos, João Maria.

Segundo a imprensa, citada por Gonçalo Quinaz, o menino, de dois anos, irá "de 15 em 15 dias à Alemanha". Perante esta afirmação, Cláudio Ramos reagiu indignado.

"Isso faz muito mal à cabeça da criança. É um erro, não me interessa que seja estipulado pelo tribunal", referiu exaltado.

"Não cabe na cabeça de ninguém tirar o filho da rotina. O filho vive na sua casa, na sua rotina, os pais que se orientem. O pai que venha de Munique ou a mãe que o leve a Munique", apontou.

Ainda a respeito do acordo de divórcio, o comunicador apelou a que os pais tenham sempre bom senso na resolução do processo e deixou escapar alguns pormenores sobre o seu caso particular.

"Quando me divorciei ficou estipulado dar uma pensão de 250 euros à minha filha e visitá-la ao fim de semana de 15 em 15 dias. Achas que é isto que acontece? Não. O tribunal obriga a um acordo", disse Cláudio Ramos, pai de uma jovem mulher agora com 20 anos.

Recorde-se que, além do filho com dois anos, o futebolista e a ex-mulher aguardam a chegada de um bebé. Patrícia está grávida do agora ex-marido.