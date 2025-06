Josh Allen e Hailee Steinfeld são oficialmente marido e mulher! O casal deu o nó na Califórnia este sábado, dia 31 de maio.

Fotografias divulgadas pela imprensa internacional mostram os 'pombinhos' a dar um beijo, visivelmente apaixonados.

As primeiras notícias do romance de Steinfeld, de 28 anos, e Allen, de 29, surgiram em maio de 2023, depois de terem sido vistos a jantarem em Nova Iorque. Em julho do ano a seguir tornaram o namoro público.

