O casal Josh Allen e Hailee Steinfeld fez a sua estreia numa passadeira vermelha esta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, em Nova Iorque.

Ambos estiveram juntos no NFL Honors e, como seria de esperar, não passaram despercebidos aos olhos da imprensa internacional.

Esta estreia acontece cerca de três meses depois de anunciarem o noivado. De recordar que o jogador de futebol americano pediu a artista em casamento no final de novembro do ano passado.

No que ao look diz respeito, a cantora e atriz americana escolheu para a ocasião um vestido de veludo preto, sem alças. Já Josh optou por um clássico fato preto com camisa branca e gravata preta. Veja nas imagens da galeria.

