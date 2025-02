Em novembro, Hailee Steinfeld partilhou com os seus seguidores que estava noiva Josh Allen. O pedido foi realmente encantador, tendo contado com um cenário digno de um conto de fadas. Mas e o anel de noivado? Falamos-lhe de alguns detalhes.

Apesar de o usar em público, a atriz não partilhou imagens do seu anel.

Contudo, de acordo com Olivia Landau, gemóloga certificada pelo GIA e fundadora do The Clear Cut, o anel parece ter cerca de 3,5 a 4 quilates.

"O diamante brilhante redondo repousa sobre uma fina configuração solitária de platina", afirmou Landau. "O seu anel de noivado é atemporal e tradicional. Ela optou por um anel clássico ai invés de seguir tendências".

Além disso, o anel de noivado de Steinfeld tem um preço (bastante) alto. De acordo com Landau, estima-se que o anel custe entre 70 mil e a 150 mil euros, dependendo se o diamante é natural ou não.

Recorde-se que Josh Allen pediu Hailee Steinfeld em casamento no 22 de novembro de 2024. O casal começou a namorar em 2023.

Leia também: Velas, pôr do sol e flores. Hailee Steinfeld é pedida em casamento