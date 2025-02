Katia Holmes destacou-se com o look que escolheu usar no desfile outono/inverno 2025 de Christian Siriano, na Semana da Moda de Nova Iorque, na quinta-feira.

A atriz, de 46 anos, combinou uma saia com uma blusa de cetim brilhante, em cores claras, e completou o look com um casaco escuro, mala e botas de salto alto no mesmo tom. Uma escolha "marcante", como define o Daily Mail, mas também "discreta".

Veja o look completo nas imagens que estão na galeria.

