A filha de Heidi Klum, Leni, não passou despercebida ao marcar presença no desfile outono/inverno de Michael Kors, esta terça-feira, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a modelo, de 20 anos, escolheu um conjunto bege que a deixou em destaque pela positiva.

Leni Klum estava com um conjunto composto por numa saia longa de cintura alta que combinava com um top curto. O look ficou completou com uns sapatos de salto alto e uma mala a condizer, nos mesmos tons. Veja o visual nas fotografias que estão na galeria.

