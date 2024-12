Patrícia Palhares está grávida pela segunda vez da relação entretanto terminada com João Palhinha, tendo revelado recentemente que se preparava para ser mãe de mais um menino.

No dia 15 de dezembro, a cantora partilhou um vídeo no qual surgia o filho mais velho, João Maria, de dois anos, a sussurrar o nome do futuro irmão: Francisco.

Entretanto, Patrícia Palhares partilhou um carrossel de fotografias, cuja legenda era: "Estamos à tua espera FM", dando a entender que o segundo filho poderia vir a ter Maria como segundo nome.

Para quem ainda tinha dúvidas, elas podem agora ser esclarecidas com a nova partilha da ex-companheira de João Palhinha. Esta quinta-feira, 19 de dezembro, Patrícia publicou um novo carrossel de imagens do Chá de Bebé, sendo que, numa delas, aparecem dois bodies com o nome "Kiko Maria" escrito.

Leia Também: Patrícia Palhares revela sexo e nome do bebé