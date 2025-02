João Palhinha e Patrícia Palhares foram pais pela segunda vez no dia 31 de janeiro. O pequeno Francisco Maria já está em casa e não podia ter sido recebido da melhor maneira.

A 'ex' do jogador de futebol partilhou nas histórias do seu Instagram como tudo foi preparado para a chegada de Kiko.

Nas partilhas, pode ver-se a decoração que incluía balões em forma de estrelas, um urso de peluche, pequenos snacks e algumas flores.

Além disso, Patrícia Palhares partilhou ainda um retrato amoroso dos dois filhos, no qual João Maria pega no bebé recém-nascido ao colo.

© Instagram

Recorde-se que João Palhinha e Patrícia Palhares separaram-se em setembro do ano passado, na altura em que a cantora anunciou que estava grávida pela segunda vez.

© Instagram