A cantora, que se tem mantido em silêncio no que diz respeito às polémicas que envolvem a separação de João Palhinha, acabou por mostrar a barriga de grávida com o seguinte texto: "Os filhos são para as mães as âncoras das suas vidas."

Patrícia tem continuado a partilhar com os seguidores os vários momentos da segunda gravidez e tem mostrado que continua o seu trabalho como influencer.

Nas últimas semanas, o nome do jogador tem sido muito comentado pela imprensa, que lhe aponta uma nova namorada, apesar de não haver qualquer confirmação.

De recordar que no início de outubro, o jogador do Bayern de Munique, emitiu um comunicado onde garantiu: "Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa."

Veja a partilha de Patrícia Palhares.



© Instagram/Patrícia Palhares