Taylor Swift mostrou o seu lado mais solidário ao visitar as crianças internadas no hospital Joe DiMaggio Children’s Hospital, na Flórida, Estados Unidos da América, esta sexta-feira.

A artista distribuiu abraços, beijos, presentes e deixou as crianças emocionadas e surpreendidas com a sua visita.

A instituição partilhou várias fotos e vídeos nas redes sociais, agradecendo o gesto da cantora.

"Obrigada, Taylor Swift, por trazer o seu apoio e gentileza ao hospital. Transformaste os corredores do hospital num lugar de alegria, conforto e conexão. Os nossos pacientes e familiares sentiram que o amor e a magia permanecerão com eles por muito tempo depois de hoje".

No fim do ano passado, Taylor foi também visitar as crianças internadas no Children's Mercy Hospital, em Kansas City, no estado do Missouri.

