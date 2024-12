Taylor Swift acabou a sua tour mundial no passado dia 8 de dezembro, depois de quase dois anos na estrada, e tem aproveitado o tempo livre para fazer... o bem.

A artista foi visitar um hospital pediátrico em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos da América, na passada quinta-feira, tal como os fãs fizeram questão de mostrar nas redes sociais.

Acompanhada do namorado, Travis Kelce, que é jogador de futebol americano nessa mesma cidade, Taylor tirou fotos com as crianças, com a equipa médica do Children's Mercy Kansas City, deu autógrafos, gravou vídeos e distribuiu abraços entre todos.

