Fernando Daniel está doente e viu-se obrigado a cancelar um concerto que tinha agendado para esta segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

A informação foi avançada pelo próprio através de um comunicado que partilhou nas redes sociais.

"Infelizmente, não trago boas notícias. Ontem durante o dia adoeci, e hoje à noite piorei, o que me obrigou a ir ao hospital durante a noite. Por indicações médicas não poderei fazer o concerto que estava agendado para hoje nas Festas das Vitórias na Lixa", começou por escrever.

"É sempre muito difícil ter que tomar esta decisão, pois sei que é uma enorme desilusão para vocês e custa-me muito defraudar as vossas expectativas e planos. Lixa, lamento muito não poder estar hoje convosco no encerramento das Festas das Vitórias, espero do fundo do coração que tenhamos a possibilidade de estar juntos o mais breve possível", acrescentou.

"Muito obrigado ao Diogo Piçarra que prontamente se disponibilizou para me substituir. Aproveitem e divirtam-se o máximo que puderem", disse, por fim.