A kombucha é uma bebida milenar, com origem na China, conhecida como a bebida milagrosa e da longevidade. É designada por muitos como a bebida da imortalidade. Era feita em casa e dizia-se que fazia bem a tudo! Esta bebida é na realidade um chá verde fermentado com uma cultura de bactérias vivas e leveduras (SCOBY - Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast). É, portanto, um produto vivo. Durante a fermentação, o SCOBY alimenta-se do açúcar e vai crescendo e libertando os benefícios dos probióticos. Após a fermentação, a Kombucha transforma-se numa bebida ligeiramente gaseificada repleta de vitaminas, enzimas, probióticos e ácidos, com muitos benefícios para a saúde.

Então, mas como é que esta bebida pode ser associada a tantos benefícios para a saúde? Existem seis excelentes motivos para passar a incluir a Kombucha na sua rotina diária.

Em primeiro lugar a Kombucha é um alimento probiótico e, por conseguinte, tem um impacto positivo na saúde intestinal. O intestino é um órgão vital do nosso organismo onde habitam várias espécies de bactérias, algumas benéficas e outras nem tanto. Os probióticos, presentes em alimentos fermentados como a Kombucha, são bactérias benéficas que chegam ao intestino e se multiplicam, levando a efeitos positivos na saúde. Assim, a Kombucha melhora a saúde intestinal, que tem sido amplamente estudada pela importância que o intestino tem na saúde em geral, tanto mental como física.

As bactérias intestinais têm um papel importante na digestão dos alimentos, isto, porque existem alimentos que têm na sua constituição nutrientes que não somos capazes de digerir – como é o caso das fibras. Estas têm que ser digeridas pelas bactérias, e neste processo são formados ácidos gordos de cadeia curta, que estão relacionados com vários benefícios na saúde. Existe também uma regulação do trânsito intestinal associada ao consumo de Kombucha – seja na obstipação ou diarreia. Por esta razão os probióticos melhoram os sintomas gastrointestinais e têm sido estudados em pacientes com síndrome do colón irritável.⁠

O segundo motivo é o benefício que a Kombucha traz para o sistema imunitário. Cerca de 70% das células responsáveis pela nossa imunidade estão concentradas junto às paredes intestinais e a sua única proteção é a flora bacteriana localizada nesta área. Juntar bebidas ricas em probióticos como Kombucha e Kefir de Água a uma alimentação saudável é a garantia para nos sentirmos mais fortes e protegidos diariamente!

A terceira causa prende-se com a melhoria que este alimento probiótico traz para o nosso bem-estar geral e saúde mental. Algumas das nossas hormonas, incluindo a serotonina e a melatonina, as chamadas hormonas da felicidade e do sono, têm a sua produção afetada pelo que se passa no nosso intestino. Juntas, desempenham um papel importante na regulação do humor e bem-estar. Tem sido cientificamente reportado que o aporte de alimentos probióticos, tais como a Kombucha, o Chucrute e o Kimchi se traduzem num aumento do nível destas hormonas no trato gastrointestinal com consequente efeito benéfico para o bem-estar, saúde mental e qualidade do sono.

A quarta razão apontada é a ajuda na perda de peso. As bactérias intestinais ajudam a manter a integridade das células intestinais e melhoram todos os processos digestivos. Por isso, permitem absorver menos toxinas e gorduras, o que é importante para manter um peso saudável. Além disso, ajudam a controlar a produção da hormona da saciedade, o que contribui para a redução de episódios alimentares compulsivos e emocionais.

Em quinto lugar está o aumento dos níveis de energia. A Kombucha é uma fonte natural de vitamina B12, resultante do processo de fermentação. Esta vitamina está intimamente ligada aos nossos níveis de energia.

Por último, a Kombucha também pode ser uma excelente alternativa às bebidas alcoólicas. Como é levemente gaseificada e com sabores deliciosos, acompanha bem com as principais refeições do dia e também pode ser consumida em momentos de convívio e lazer. Dado que uma das características desta bebida é o leve travo a fermentado, característica comum em algumas bebidas alcoólicas como a cerveja, cidra e o vinho, a Kombucha pode ser considerada uma excelente alternativa. Com isto, está a evitar-se os malefícios associados ao consumo de álcool e ainda se acrescenta os benefícios anteriormente falados das bactérias boas.

Um artigo da nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida, da GUTsy Captain.