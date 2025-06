Vanda Miranda esteve à conversa com o Notícias ao Minuto na pré-abertura da Wells Garrett, 'Home of Beauty', em Lisboa, e começou por partilhar que não descarta os cuidados com a pele, apesar de esta não ter sido uma prática de sempre.

"Nomeadamente do rosto. Tenho vários cuidados matinais que, se calhar, se me tivesse feito esta pergunta há 20 anos eu diria, 'ai não, que paciência, só ponho um cremezinho de dia'. Hoje em dia não, e nem acho que seja perder tempo, pelo contrário, é ganhar. É mesmo importante nós tratarmos da nossa pele", realçou.

"Limpar a pele, pôr um sérum, creme de dia, protetor solar", estes são alguns dos cuidados que atualmente não deixa de lado. "É auto-cuidado, é uma coisa que estamos a fazer bem por nós."

Já há vários anos longe das 'Manhãs da Comercial', continuando desde então na M80, Vanda Miranda confidenciou que "não sente saudades" de madrugar para ir trabalhar.

"Não sinto saudades porque uma das coisas que o acordar muito cedo faz, obviamente, é dar-nos sempre um ar muito cansado. É normal, a pessoa dorme menos horas do que devia dormir, acorda a horas que não são humanamente aconselháveis [risos]. Por isso, apesar de ter mais uns aninhos em cima, sinto-me mais fresca [risos] e com mais energia do que me sentia quando tinha de acordar às 5 e meia da manhã", partilhou.

Ainda assim, realça: "Adorei fazer manhãs. É um horário muito importante porque estamos a acordar as pessoas. Tem um papel muito importante, às vezes, quase de amigos na vida dos ouvintes de rádio. Mas fiz muitos anos, fiz 15 anos seguidos. Mereço agora esta vida um bocadinho mais tranquila, que me dá, nomeadamente, mais tempo para vir a eventos, para ter mais vida social. Também é importante."

A relação com os colegas das manhãs da Rádio Comercial – Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Nuno Markl – mantém-se. "Claro que sim. Aliás, continuamos a cruzar-nos no corredor porque a Rádio Comercial e a M80 funcionam todas no mesmo edifício. São mudanças de trabalho que são normais, mas as amizades e o bom ambiente mantêm-se."

Durante a conversa com o Notícias ao Minuto, Vanda Miranda contou também que este ano vai embarcar numa viagem que "tinha muita vontade" de fazer "há muito tempo". "Vou até ao Vietname. Está na hora de conhecer melhor a Ásia. Estou muito desejosa de que chegue, mas é só em novembro. Ainda vou ter de esperar até lá."

