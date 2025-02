Rita Rugeroni vai sair da Rádio Comercial. A locutora de 41 anos anunciou a decisão este sábado, 1 de fevereiro, dia em que faz a sua última emissão, após 20 anos na estação.

"O que tinha para dizer à minha equipa, já lhes disse, o que me vai na alma ainda não consigo pôr em palavras, o que quero deixar aqui escrito é um profundo agradecimento pelos melhores 20 anos da minha vida, dos quais muitos partilhei convosco", escreveu na legenda que acompanha várias fotografias da equipa da rádio.

"Hoje, entre as 10h00 e as 14h00, farei a minha última emissão na Comercial. Está tudo bem, comigo e com a Rádio. A relação de amor que dura há duas décadas vai continuar a existir, só que agora vamos ter moradas diferentes. Sinto que me estou a divorciar pela segunda vez, mas se da primeira correu tudo bem e hoje somos melhores amigos, desta vai ser igual".

Rita acrescentou ainda que, deste seu emprego, só conseguiu coisas boas. "As memorias, os ouvintes que me tratam por Ritinha, as amizades que levo para lá da Rua Sampaio e Pina, as equipas de que fiz parte, um marido e uma filha", disse referindo-se a Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, com quem é casada desde 2014.

"Ser feliz é uma combinação de sorte e boas escolhas. Espero estar a escolher bem até porque pensei meses sobre o assunto, mas não vale a pena chorar porque acabou, o importante é agradecer e sorrir porque aconteceu. Minha querida Comercial. Foi um privilégio. Até já", concluiu.

Recorde-se que Rita Rugeroni já tinha saído temporariamente da Rádio Comercial para se focar na sua marca de roupa, a 'Favorite People'. Menos de um ano depois, em setembro de 2023, regressou à estação para assumir as manhãs de sábado, mas parece que agora a sua saída é definitiva.

