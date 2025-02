Depois de confirmarem o fim do seu percurso na rádio Renascença, na qual faziam o programa 'T3', eis que Filipa Galrão e Renato Duarte já têm 'casa nova'.

A rádio Comercial confirmou esta segunda-feira, dia 3, via comunicado, a contratação dos dois radialistas.

"A Rádio Comercial acaba de anunciar o reforço da sua equipa com a chegada dos animadores Filipa Galrão e Renato Duarte, que se estreiam na estação em breve", lê-se.

"Filipa Galrão e Renato Duarte são dois profissionais experientes com uma forte ligação ao público. Filipa Galrão trabalha em rádio desde 2008, tendo passado pela Mega Hits e Rádio Renascença. Já Renato Duarte, esteve na Rádio Renascença durante 15 anos, tendo também colaborado com o Público, a RTP e, mais recentemente, com a TVI, onde integrou a equipa do programa 'Dilema'", realça-se ainda.

"Não podia estar mais feliz. Afinal, sou uma locutora de rádio, sei fazer pouco mais do que mexer em botões, projetar a voz e falar para uma audiência, por isso poder fazê-lo na rádio mais ouvida do país é uma honra e um privilégio gigantes", disse Filipa Galrão.

"É um grande desafio, mas uma responsabilidade maior ainda. A Rádio Comercial é, há vários anos, a rádio número 1 em Portugal, acompanho e admiro bastante o trabalho desta equipa e espero poder contribuir, também, para esta história de sucesso", afirmou Renato Duarte.

A estreia acontece dia 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, depois das 10 da manhã.

