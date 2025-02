No início do mês de janeiro, Paulo Fragoso despediu-se da RFM, estação na qual trabalhou durante "32 anos e seis dias", tal como referiu na sua página de Instagram.

Depois de uma despedia emocionante ao lado da equipa, o locutor partilhou esta sexta-feira, 31 de janeiro, a rádio para onde 'seguiu viagem' - a Renascença.

A notícia foi avançada pelo próprio com uma publicação na qual surge ao lado de Joana Marques, Ana Galvão e Joana Lopes Gonçalves - 'As Três da Manhã'.

"Estou apresentado. Cá nos encontramos a partir de segunda-feira, das 16h00 às 19h00 da tarde, na Renascença. Estamos juntos?", escreveu Paulo Fragoso.

Nos comentários, não podemos deixar de destacar as mensagens de apoio do antigos colegas, Pedro Fernandes e Rodrigo Gomes, que escreveu: "Contratação de luxo".

Numa outra publicação, em colaboração com a Rádio Renascença, Paulo Fragoso está à conversa com as 'As Três da Manhã' e dá mais algumas informações sobre o que irá apresentar.

Leia Também: Paulo Fragoso despede-se da RFM. As lágrimas no emotivo adeus